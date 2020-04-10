Трамп заявил о выходе США на пик распространения COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна оказалась на пике распространения коронавируса COVID-19. Об этом он сказал пресс-конференции в Белом доме, которая транслировалась в Twitter.

Американский лидер выразил уверенность, что США находятся «на вершине кривой».

«В некоторых случаях наблюдается снижение, мы уже начали этот процесс», — сказал Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.