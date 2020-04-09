В Сыктывкаре мужчина попался на краже 7 кг сыра

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Росгвардия в Сыктывкаре задержала 18-летнего парня, который пытался украсть из супермаркета 7 кг сыра, сообщает местное издание ProГород со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

По данным Росгвардии, молодой человек, находясь в магазине, пытался незаметно выйти на улицу с украденным, однако сотрудники охраны успели нажать на тревожную кнопку и вызвать правоохранителей. Отмечается, что стоимость похищенного сыра превышает 4 000 рублей.

Известно, что задержанный не пояснил мотивы своего поступка. Его доставили в полицейский участок, в настоящее время проводится проверка.

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