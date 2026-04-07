Обвинение потребовало ужесточить приговор бывшему генералу Росгвардии

Прокуратура подала апелляционное представление во Второй Западный окружной военный суд об ужесточении приговора в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, осужденного на семь лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По словам собеседника агентства, апелляция была направлена в связи с мягким приговором в отношении Милейко, а также в отношении бывшего руководителя ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова.

20 января Милейко освободили из зала судебных заседаний, несмотря на то что военный суд назначил ему с учетом уже имеющегося приговора семь лет колонии — это наказание экс-генерал уже отбыл. При этом Милейко лишили военного звания и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей (ранее ему было назначено 880 тыс. рублей).

По версии следствия, в конце 2017 года фигурант согласился на завышение цен при исполнении контракта на поставку его ведомству обмундирования и другого имущества. Уточняется, что Милейко утвердил заведомо завышенные расценки на продукцию. В результате махинаций в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей. Подобная схема, по данным следователей, была использована и в 2019 году — тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей.

Поставщик Шальнов получил шесть с половиной лет колонии. Вину в суде оба подсудимых не признали, настаивая на ошибках в экспертных заключениях.

Ранее экс-начальника вещевого управления Минобороны осудили на семь лет.