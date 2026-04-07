Театр имени Моссовета отменил спектакль после отравления артистов

Театр Моссовета был вынужден отменить спектакль в связи с отравлением артистов. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители Красноярского музыкального театра.

Спектакль «Бой с тенью» должен был пройти 6 апреля. В связи с инцидентом показ, запланированный на сцене Театра имени Моссовета, был отменен. Зрителям был произведен автоматический возврат средств за приобретенные билеты.

28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве.

«К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось. Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют», — отметили в пресс-службе.

На данный момент представители Красноярского музыкального театра сосредоточены на том, чтобы обеспечить всем необходимым коллег и создать условия для их скорейшего восстановления.

