В Китае выразили беспокойство из-за ультиматума США, выдвинутого Ирану

МИД Китая: эскалация на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон
Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон конфликта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Ее слова передает РИА Новости.

Дипломат в ходе брифинга прокомментировала ультиматум, который президент США выдвинул Ирану.

«Китай глубоко обеспокоен этим, затягивание конфликта и эскалация напряженности не отвечают интересам ни одной из сторон», — отметила Мао Нин.

По ее словам, всем сторонам следует «играть конструктивную роль в урегулировании ситуации».

Дипломат обратила внимание, что нарушение Соединенными Штатами и Израилем международного права путем нападения на Иран является коренной причиной эскалации на Ближнем Востоке. Как сказала Мао Нин, чтобы восстановить мир и стабильность в регионе, необходимо в первую очередь прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

5 апреля американский лидер заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения президент США намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. До этого хозяин Белого дома пригрозил, что военнослужащие его страны уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если тот не откроет «чертов Ормузский пролив». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране высмеяли требование США открыть Ормузский пролив.

 
