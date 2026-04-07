«Автостат» сообщил о росте продаж автомобилей Toyota в России

«Автостат»: продажи новых автомобилей Toyota в России выросли до 6,9 тысяч

Продажи автомобилей Toyota в России в первом квартале текущего года выросли на 111%. Об этом сообщил основатель агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

За первые три месяца на учет встало 6914 новых автомобилей японского бренда, это более чем в два раза больше (+111%), чем в первом квартале прошлого года (3283 шт). Рыночная доля бренда на рынке РФ выросла до 2,6%, рассказал Целиков.

Самыми популярными моделями Toyota у россиян стали RAV4 (2350 шт), Highlander (2263 шт), Camry (+38%), Prado 150 (170 шт) и Corolla (158 шт).

Глава агентства отметил, что 88% автомобилей Toyota, вставших на учет в стране, были собраны на китайских заводах.

Toyota официально прекратила производство автомобилей в Санкт-Петербурге и остановила импорт в Россию в сентябре 2022 года из-за разрыва логистических цепочек. Поставки авто в РФ осуществляются по схеме параллельного импорта.

До этого сообщалось, что в России за март было продано 104,3 тыс. новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем в марте 2025 года.

Ранее Haval переписал названия моделей в России кириллицей.