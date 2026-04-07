В Госдуме обсуждают повышение МРОТ до 60 тысяч рублей

РИА Новости: Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — отметил Миронов.

Он пояснил, что такая мера позволит уровнять зарплаты в регионах.

В настоящее время размер МРОТ составляет 27 093 рубля. Его повысили с 1 января 2026 года.

20 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин говорил, что средняя зарплата в России в декабре 2026 года может составить 150–157 тысяч рублей, что на 7–12% выше уровня декабря 2025 года.

По его словам, в целом за 2025 год средняя зарплата в стране выросла на 12,68% — с 89 069 до 100 360 рублей. По оценке Балынина, темпы роста оплаты труда более чем в два раза превысили инфляцию, которая по итогам года составила 5,59%.

