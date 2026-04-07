Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

У тату обнаружили неожиданное воздействие на иммунитет

Dan Gutu/Shutterstock/FOTODOM

Татуировки давно перестали быть редкостью, однако их влияние на организм изучено не до конца. Новые исследования показывают, что пигменты, вводимые под кожу, могут взаимодействовать с иммунной системой и оказывать долгосрочное воздействие на здоровье. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ученые отмечают, что тату-чернила представляют собой сложные химические смеси. Они включают пигменты, растворители и добавки, а также могут содержать примеси тяжелых металлов — никеля, хрома, кобальта и даже свинца. Многие из этих веществ изначально разрабатывались для промышленности, например для красок или пластика, а не для использования в организме человека.

После введения под кожу частицы пигмента не остаются на месте. Иммунные клетки пытаются удалить их, но не могут полностью разрушить. В результате краска сохраняется в тканях, обеспечивая стойкость татуировки. При этом часть частиц способна мигрировать через лимфатическую систему и накапливаться в лимфоузлах.

По данным недавних исследований, пигменты могут вызывать длительное воспаление и влиять на работу иммунной системы. В частности, ученые обнаружили, что присутствие тату-чернил в месте введения вакцины может менять иммунный ответ, в том числе ослаблять реакцию на прививки.

Особое внимание исследователи уделяют составу красителей. Например, азокрасители при воздействии ультрафиолета или во время лазерного удаления тату могут распадаться с образованием ароматических аминов — соединений, которые в лабораторных условиях связывают с канцерогенными эффектами. Черные пигменты, содержащие углерод, иногда включают полициклические ароматические углеводороды — вещества, встречающиеся в сажe и выхлопных газах и также потенциально опасные.

Эксперты отмечают, что для большинства людей татуировки не приводят к серьезным последствиям, однако их нельзя считать полностью безопасными. По мере роста популярности татуировок ученые призывают к более строгому контролю состава чернил и дальнейшему изучению их влияния на организм.

Ранее был развеян популярный стереотип о пользе витамина С.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!