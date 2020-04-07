Во Франции продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране еще не преодолен пик эпидемии коронавируса, ситуация продолжает ухудшаться. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, темпы роста количества человек, которых госпитализируют в тяжелом состоянии, замедляются, однако все еще растут.

«Это означает, что мы пока еще не на пике эпидемии, мы еще в стадии ухудшения эпидемии на национальном уровне», — отметил Веран.

Он добавил, что нужно продолжать поддерживать режим самоизоляции, так как число больных продолжает расти.

По последним данным, во Франции коронавирусом заражены 98 тысяч человек.

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