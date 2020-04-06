Киргизия отменила празднование юбилея народной революции из-за коронавируса

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Руководство Киргизии приняло решение отказаться от массового празднования десятилетия народной революции, которая состоялась 7 апреля 2010 года, из-за вспышки вируса COVID-19 на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента республики Сооронбая Жээнбекова.

По словам главы государства, торжественные мероприятия в Бишкеке были отменены из-за «пандемии, охватившей все человечество».

Жээнбеков также отметил, что Киргизия пока не смогла добиться всех целей, которые народ поставил себе во время революции в 2010 году, но «решительные шаги для установления парламентской демократии» в стране были осуществлены.

«Мы приложим все усилия для развития парламентаризма в нашей стране», — сказал глава Киргизии.

В настоящее время в стране выявлено 216 случаев заболевания COVID-19, четыре человека погибли. В ряде населенных пунктов страны объявлено чрезвычайное положение, действует комендантский час.

В апреле 2010 года в Киргизии началось вооруженное противостояние между действующим тогда президентом Курманбеком Бакиевым и представителями оппозиции после того, как правительство существенно повысило цены на услуги ЖКХ в стране и отказалось от демократических преобразований. 7 апреля 2010 года правительство республики ушло в отставку, сформированное оппозицией правительство народного доверия возглавила экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева.

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