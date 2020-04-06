Ангар с углем загорелся под Петербургом

На юго-востоке Петербурга в Колпинском районе загорелся ангар с углем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС.

Ангар горит в поселке Металлстрой. Отмечается, что в ангаре произошло возгорание сэндвич-панелей размером 20 на 40 метров. Площадь пожара составляет 70 кв. метров.

В ангаре хранится фасованный уголь.