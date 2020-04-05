Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде

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В Таиланде от заражения коронавирусом нового типа COVID-19 скончался гражданин России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

Летальный исход зафиксирован в Паттайе.

В дипмиссии уточнили, что жертвой вируса стал 48-летний мужчина, который поступил в медучреждение с симптомами ОРВИ. Россиянин находился в отделении интенсивной терапии, а также был подключен к аппарату ИВЛ.

Жена скончавшегося также находится на карантине в больнице. Семья долгое время проживала на территории Таиланда.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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