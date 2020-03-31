Ветклиники в Москве в период самоизоляции можно посещать только при крайней необходимости

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В связи с введением в столице режима самоизоляции городские ветклиники можно посещать только в случае крайней необходимости. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Государственные ветеринарные клиники на период карантина принимают посетителей только в режиме предварительной записи.

Отмечается, что запись на прием осуществляется через портал mos.ru или при помощи мобильного приложения «Госуслуги Москвы».