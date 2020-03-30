Мошенники потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки деньги за замалчивание нарушения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/13028821/upload-TASS_39260010-pic905-895x505-128.jpg">

Мошенники в форме с надписью «Охрана» потребовали от вышедшей на улицу пенсионерки деньги за молчание о ее якобы нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в Останкинском районе Москвы.

В правоохранительные органы обратилась дочь пенсионерки, которая рассказала, что женщина отдала мошенникам тысячу рублей.

Очевидец добавил, что двое мужчин сначала потребовали у пенсионерки документы, которых у нее с собой не оказалось. Мошенники заявили, что за это им придется вызвать полицию. Затем подошел сын пенсионерки и предложил злоумышленникам «договориться».

Полиция устанавливает личность мужчин, а также изучает камеры видеонаблюдения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оперштаб Москвы скорректировал информацию о сроках режима самоизоляции

— В оперштабе рассказали о запрете на уличные занятия спортом

— Режим самоизоляции в Москве не запрещает въезд в город