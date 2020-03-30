В Испании проверят случаи «усыновления» собак с целью нарушения карантина ради прогулок

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Испанская прокуратура проверит случаи «усыновления» собак из приютов с целью нарушения карантина ради прогулок с питомцем. Об этом сообщает Europe Press.

Указ о проведении проверки издал глава подразделения генпрокуратуры Испании по делам окружающей среды Антонио Верчер.

Прокуратура планирует осуществить проверку последних случаев «усыновления» животных, поскольку, если в этом был скрыт злой умысел, после карантина Испанию может накрыть волна отказа от домашних животных.

В подразделении Верчера подчеркнули, что к уголовной ответственности относится оставление животных без присмотра в опасных для их жизни условиях.

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