Почти 300 человек скончались от коронавируса во Франции
Во Франции за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 292 человека. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.
По подсчетам ведомства, в общей сложности от заболевания умерли 2606 граждан.
Также в палатах интенсивной терапии пребывают 4,6 тыс. пациентов. Кроме того, госпитализация потребовалась свыше 19 тыс. граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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