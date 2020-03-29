Почти 300 человек скончались от коронавируса во Франции

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Во Франции за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 292 человека. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

По подсчетам ведомства, в общей сложности от заболевания умерли 2606 граждан.

Также в палатах интенсивной терапии пребывают 4,6 тыс. пациентов. Кроме того, госпитализация потребовалась свыше 19 тыс. граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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