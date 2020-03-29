В Москве за прошедшие сутки улучшилась экологическая обстановка

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В Москве за прошедшие сутки улучшились условия рассеивания выбросов в атмосфере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В пресс-службе рассказали, что по состоянию на утро 29 марта наблюдаемые показатели снизились до нормативных величин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране. Деятельность большинства организаций в стране в настоящее время приостановлена или переведена на дистанционный формат. Россиян призвали самоизолироваться дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.