Россия полностью закрывает границы
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Россия временно закрывает автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Решение принято из-за коронавируса.
По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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