В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
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В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА «Новости».
Рассмотрение дела по существу начнется 9 апреля.
По данным следствия, 7 ноября в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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