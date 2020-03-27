Мишустин: мы не бросим россиян, оказавшихся за границей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна сделает все возможное для возвращения российских граждан, оказавшихся за границей в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей», — сказал глава правительства.

По его словам, возвращением россиян на родину будут заниматься Министерство транспорта и Министерство иностранных дел России.

Кроме того, Росавиация поможет находящимся в РФ иностранцам вернуться к себе домой.

Премьер уточнил, что соответствующее поручение было подписано в пятницу, 27 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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