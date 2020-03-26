Рестораны и кафе Подмосковья приостановят работу до 5 апреля

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным постановил закрыть работу ресторанов и кафе в регионе с 28 марта по 5 апреля, сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства Московской области.

«Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос», — говорится в указе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин также принял решение ограничить работу предприятий общественного питания на тот же срок, а также непродовольственных магазинов и торговых точек.

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