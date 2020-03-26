Стрелок из новозеландского Крайстчерча признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского Крайстчерча, признал свою вину в убийстве 51 человека, передает New Zealand Herald.

По данным издания, 29-летний Таррант признался на заседании суда, что совершил убийство 51 человека во время стрельбы мечетях города.

Теракт произошел в Крайстчерче 15 марта 2019 года. Боевики напали на две мечети, в результате трагедии погибли 51 человек и еще около 50 пострадали.

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