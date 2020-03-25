В Москву пришла метеорологическая весна

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что в Москве наступила метеорологическая весна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в среду, 23 марта, столичный регион окажется под влиянием скандинавского антициклона, прекратится поток холодного воздуха с севера. Это обеспечит интенсивный прогрев воздушных масс.

«Таким образом в Москве наступит метеорологическая весна», – отметила Волосюк.

Синоптик уточнила, что метеорологической весной называется погода, при которой среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через ноль в сторону положительных отметок.

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