В Белгороде будут бороться с коронавирусом колокольным звоном
Белгородская митрополия будет бороться с коронавирусом колокольным звоном, он будет звучать пять раз в день во всех храмах региона, передает РИА «Новости».
В митрополии отметили, что в ситуации с коронавирусом кроме санитарной защиты будут предприняты «меры защиты духовной».
«Колокольный звон продолжительностью не более 3 минут будет повторяться в 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 и в 21.00 (по мск) во всех храмах Белгородской области ежедневно», — говорится в сообщении митрополии.
Как отмечается, меры эти согласованы с епископами Белгородской митрополии. Их поддержал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
К крестному ходу в митрополии решили не прибегать, так как он подразумевает скопление людей.
Колокольный звон был избран как средство защиты от вируса в том числе из-за того, что во время эпидемий в древней Руси всегда звучали колокола.
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