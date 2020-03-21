В Белгороде будут бороться с коронавирусом колокольным звоном

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Белгородская митрополия будет бороться с коронавирусом колокольным звоном, он будет звучать пять раз в день во всех храмах региона, передает РИА «Новости».

В митрополии отметили, что в ситуации с коронавирусом кроме санитарной защиты будут предприняты «меры защиты духовной».

«Колокольный звон продолжительностью не более 3 минут будет повторяться в 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 и в 21.00 (по мск) во всех храмах Белгородской области ежедневно», — говорится в сообщении митрополии.

Как отмечается, меры эти согласованы с епископами Белгородской митрополии. Их поддержал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

К крестному ходу в митрополии решили не прибегать, так как он подразумевает скопление людей.

Колокольный звон был избран как средство защиты от вируса в том числе из-за того, что во время эпидемий в древней Руси всегда звучали колокола.

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