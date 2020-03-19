Число заболевших коронавирусом в России выросло до 199

Число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 52 человека за сутки, передает оперштаб.

Таким образом, число заразившихся увеличилось со 147 до 199.

Новые случаи зафиксированы в 23 регионах страны. 12 новых случаев заражения — в Москве, 5 — в Московской области.

При этом уточняется, что летальных исходов от коронавирусной инфекции в РФ не зарегистрировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мантуров заявил, что продуктовых запасов хватит минимум на два месяца

— В Москве умерла пациентка с коронавирусом и патологиями