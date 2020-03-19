В Швейцарии число заразившихся коронавирусом приближается к четырем тысячам
В Швейцарии коронавирусом заразились 3888 человек, пишет Федеральный офис общественного здравоохранения.
У 3488 пациентов диагноз подтвержден двумя лабораторными тестами.
В стране 33 человека скончались от вируса.
Таким образом, за сутки было диагностировано 860 случаев заражения и 12 смертей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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