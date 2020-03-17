Сербия запретила пожилым людям выходить на улицу из-за коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что лицам старше 65 лет запрещено выходить на улицу из-за коронавируса.

«В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10.00 (12.00 мск) запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет», — сказал Вучич.

В Сербии коронавирусом заразились 72 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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