В России сделали больше 100 тысяч тестов на коронавирус
В России провели 104 883 тестов на коронавирус, передает пресс-служба Роспотребнадзора.
Сообщается, что все центры гигиены и эпидемиологии оснащены достаточным количеством диагностических систем. В обязательном порядке сдают анализы люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
В России выявлено 59 заразившихся.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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