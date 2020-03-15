В России сделали больше 100 тысяч тестов на коронавирус

В России провели 104 883 тестов на коронавирус, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, что все центры гигиены и эпидемиологии оснащены достаточным количеством диагностических систем. В обязательном порядке сдают анализы люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В России выявлено 59 заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин поручил доложить ему о мерах для развития экономики в связи с коронавирусом

— В России выявили три случая заражения коронавирусом внутри страны

— Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса