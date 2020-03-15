В Домодедово полуголый мужчина устроил разборки с охраной

В аэропорту Домодедово 37-летний полуголый нетрезвый мужчина устроил словесную потасовку с охраной, передает транспортное управление МВД по Центральному федеральному округу.

Дежурные полицейские получили сигнал из зала прилета международных рейсов.

«Прибывшие на вызов сотрудники транспортной полиции обнаружили находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы», — говорится в сообщении.

На просьбу прекратить разборки мужчина ответил отказом, после чего к нему применили физическую силу. Нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.