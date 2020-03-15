В России выявили три случая заражения коронавирусом внутри страны

В Роспотребнадзоре сообщили, что три из зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России не являются завозными, передает ТАСС.

По данным эпидемиологического расследования, эти случаи обнаружены как контактные с ранее заболевшими, которые в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Австрию, ФРГ, Испанию, Польшу и Швейцарию.

При этом, новых случаев заражения в стране к утру воскресенья, 15 марта, не выявлены, отметили в ведомстве.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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