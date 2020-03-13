Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса
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Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Мера не касается регулярных рейсов из столиц и чартерных рейсов для возвращения россиян.
Полеты будут осуществляться через терминал F в Шереметьево.
Ранее ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса.
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