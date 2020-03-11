О первой смерти от коронавируса сообщили в Панаме
Власти Панамы сообщили о первой смерти от заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом в Twitter рассказал минздрав страны.
Кроме того, в стране также были зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом. Новым пациентам от 29 до 59 лет.
Уточняется, что инфицированный скончался в воскресенье, 8 марта.
«От осложнений, связанных с диабетом и бактериальной пневмонией, скончался 64-летний гражданин Панамы», — сказано в публикации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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