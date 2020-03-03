Власти ОАЭ обнаружили коронавирус у двух россиян

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Двое россиян заразились новым коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах после контакта с инфицированными велогонщиками из Италии. Об этом сообщает WAM, ссылаясь на Министерство здравоохранения ОАЭ.

В ведомстве заявили, что после проведения непрерывных исследований в стране подтверждены шесть новых случаев заражения коронавирусом.

«Среди заболевших есть два человека из России, два человека из Италии, один человек из Германии и один человек из Колумбии», — указано в сообщении.

Как стало известно, они контактировали с двумя участниками велогонки «Тур ОАЭ», у которых был найден коронавирус.

В связи с этим 28 февраля были отменены финальные этапы велогонки «Тур ОАЭ».