В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив

В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно сидящую на стуле муниципальную работницу Наталью Прилепину, вокруг которой танцует мужчина в одних плавках. Позже чиновница потрогала его за грудь и спину.

«Вышел ведущий, сначала он был полностью одет, потом неожиданно скинул одежду, но это почему-то вырезали из видео. Я даже пыталась оттолкнуть его руками, когда он приблизился», — пояснила Прилепина.

Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону проведет проверку, передает ТАСС со ссылкой на управление. Также сейчас сотрудница находится на больничном.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стриптиз в морге: кто устроил вечеринку в Петербурге

— «Костя, снимай трусы»: как отдыхают сотрудники ФСИН