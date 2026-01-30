Энергетическое перемирие приходится на дни потепления на Украине

Энергетическое перемирие между Москвой и Киевом приходится на последние дни непродолжительного потепления на Украине. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«А уже с 1 февраля, до которого оно, по словам [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова объявлено, Украину снова накроют морозы до -22-24 °C», — отмечается в сообщении.

30 января Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю, до 1 февраля, от ударов по Украине на фоне переговоров. На уточняющий вопрос, идет ли речь об энергетическом перемирии, представитель Кремля не ответил, но добавил, что российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. При этом украинский лидер подчеркнул, что если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

29 января Трамп сообщил, что он попросил Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Зеленский уже поблагодарил американского лидера за его помощь. Однако на данный момент не было никаких подтверждений от российской стороны о недельном прекращении обстрелов.

Ранее в Совфеде объяснили гуманизмом энергетическое перемирие с Украиной.