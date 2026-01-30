Организаторы гонки в Италии объяснили, почему Большунов заявлен с флагом Казахстана

Организаторы итальянской ночной гонки Moonlight Classic на 30 км прокомментировали появление фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова под флагом Казахстана в стартовом листе, передает «Чемпионат».

«Просим прощения, здесь была допущена ошибка», — пояснили организаторы.

Ранее появилась информация о заявке Большунова на старт под флагом Казахстана.

Лыжник участвовал и вышел победителем в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года. Тогда спортсмен был заявлен под российским флагом, но позднее организаторы убрали государственную символику и указание на гражданство россиянина из всех официальных протоколов.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

