Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Организаторы гонки в Италии объяснили, почему Большунов заявлен с флагом Казахстана

Организаторы гонки в Италии признали ошибкой флаг Казахстана в заявке Большунова
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Организаторы итальянской ночной гонки Moonlight Classic на 30 км прокомментировали появление фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова под флагом Казахстана в стартовом листе, передает «Чемпионат».

«Просим прощения, здесь была допущена ошибка», — пояснили организаторы.

Ранее появилась информация о заявке Большунова на старт под флагом Казахстана.

Лыжник участвовал и вышел победителем в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года. Тогда спортсмен был заявлен под российским флагом, но позднее организаторы убрали государственную символику и указание на гражданство россиянина из всех официальных протоколов.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил причину отказа рассмотрения CAS апелляции Большунова.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!