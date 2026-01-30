Размер шрифта
В МИД раскритиковали заявлении ООН по Донбассу

Захарова назвала очень странным заявление генсека ООН по Донбассу
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга назвала очень странным заявление генсека ООН Антониу Гутерриша по Донбассу.

По мнению дипломата, Гутерриш окончательно превратился в «проводника пропаганды» Запада, отказывая населению республик Донбасса и Крыма в праве на самоопределение.

Захарова добавила, что, отказывая в таком праве народу Донбасса и Крыма, Гутерриш фактически берет у себя «роль вершителя судеб по собственному усмотрению, решая, кому какие права принадлежат».

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

В тот же день Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.

Ранее в Кремле заявили, что считают ошибочными выводы Гутерриша о самоопределении Крыма.
 
