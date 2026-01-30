В МИД раскритиковали заявлении ООН по Донбассу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга назвала очень странным заявление генсека ООН Антониу Гутерриша по Донбассу.

По мнению дипломата, Гутерриш окончательно превратился в «проводника пропаганды» Запада, отказывая населению республик Донбасса и Крыма в праве на самоопределение.

Захарова добавила, что, отказывая в таком праве народу Донбасса и Крыма, Гутерриш фактически берет у себя «роль вершителя судеб по собственному усмотрению, решая, кому какие права принадлежат».

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

В тот же день Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.

Ранее в Кремле заявили, что считают ошибочными выводы Гутерриша о самоопределении Крыма.