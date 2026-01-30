Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Мать исколола ребенка иглами за плохое поведение

SCMP: в Китае мать исколола сына иглами за плохое поведение
China news

Десятимесячный младенец был экстренно госпитализирован в Китае после того, как врачи обнаружили на его теле сотни следов от уколов, пишет South China Morning Post.

Ребенок поступил в педиатрическое отделение Народной больницы уезда Моцзян с высокой температурой и судорогами. Во время осмотра врач обнаружил многочисленные проколы и темные корки на ногах, голове и туловище мальчика.

По словам врача, мать ребенка использовала иглы в качестве «народного метода лечения», а также как форму наказания, если ребенок плохо себя вел или заболевал. Доктор отметил, что общее число проколов могло составлять от 500 до 600.

В одном из случаев женщина воткнула в шею младенца толстую иглу, обычно используемую для прошивания подошв обуви. Игла сломалась, и ее фрагмент застрял в шейном отделе позвоночника, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Операция была осложнена тем, что родители не могли точно описать форму и особенности иглы, что создавало риск повреждения окружающих тканей.

Медикам удалось успешно удалить инородное тело в день обращения. Высокая температура у ребенка, предположительно вызванная инфекцией или ржавчиной на игле, снизилась через несколько дней, после чего его перевели из отделения интенсивной терапии.

Совместная следственная группа, в которую вошли представители полиции, органов здравоохранения, гражданских служб и женской федерации, подтвердила, что все игольчатые раны были нанесены матерью. В официальном заявлении отмечается, что женщина не имеет образования, научных медицинских знаний и проявляла признаки эмоциональной нестабильности.

Ранее пожарные помогли школьнику, который случайно защелкнул кодовый замок в носу.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!