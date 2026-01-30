Мать исколола ребенка иглами за плохое поведение

Десятимесячный младенец был экстренно госпитализирован в Китае после того, как врачи обнаружили на его теле сотни следов от уколов, пишет South China Morning Post.

Ребенок поступил в педиатрическое отделение Народной больницы уезда Моцзян с высокой температурой и судорогами. Во время осмотра врач обнаружил многочисленные проколы и темные корки на ногах, голове и туловище мальчика.

По словам врача, мать ребенка использовала иглы в качестве «народного метода лечения», а также как форму наказания, если ребенок плохо себя вел или заболевал. Доктор отметил, что общее число проколов могло составлять от 500 до 600.

В одном из случаев женщина воткнула в шею младенца толстую иглу, обычно используемую для прошивания подошв обуви. Игла сломалась, и ее фрагмент застрял в шейном отделе позвоночника, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Операция была осложнена тем, что родители не могли точно описать форму и особенности иглы, что создавало риск повреждения окружающих тканей.

Медикам удалось успешно удалить инородное тело в день обращения. Высокая температура у ребенка, предположительно вызванная инфекцией или ржавчиной на игле, снизилась через несколько дней, после чего его перевели из отделения интенсивной терапии.

Совместная следственная группа, в которую вошли представители полиции, органов здравоохранения, гражданских служб и женской федерации, подтвердила, что все игольчатые раны были нанесены матерью. В официальном заявлении отмечается, что женщина не имеет образования, научных медицинских знаний и проявляла признаки эмоциональной нестабильности.

Ранее пожарные помогли школьнику, который случайно защелкнул кодовый замок в носу.