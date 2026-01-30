Московские власти прокомментировали инцидент с погибшей от глыбы льда женщиной

Власти Москвы прокомментировали инцидент с погибшей от глыбы льда женщиной. Префектура Южного административного округа заявила, что жительница нарушила меры безопасности, сообщает агентство «Москва».

«На улице Хавская в Даниловском районе велись работы по уборке снега и наледи на крыше. Женщина проигнорировала меры безопасности и прошла в зону производства работ, не обратив внимания на предупреждения. От полученных в результате падения наледи травм женщина скончалась. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента», – говорится в сообщении.

В префектуре также добавили, что в столице регулярно убирают снег, в том числе с крыш домов и других зданий. Необходимо соблюдать осторожность в местах, где ведутся работы по уборке, и внимательно относиться к предупреждениям, подчеркнули там.

Трагедия произошла в пятницу, 30 января. Огромная глыба льда упала на голову 65-летней женщины, когда та шла по Хавской улице в Даниловском районе.

От полученных травм москвичка скончалась до приезда кареты скорой помощи.

Ранее в Петербурге женщину чуть не прибило глыбой льда, упавшей с крыши.