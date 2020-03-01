С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию из-за нападения

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера 29 февраля, когда они отправились в полицию для дачи показаний после нападения. Об этом сообщает РИА «Новости».

29 февраля около 22.30 по мск в квартиры трех журналистов в Анкаре пытались ворваться неизвестные, обвинив их в предательстве родины. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери.

Уточняется, что напавшие скрылись до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Журналисты подали заявление. Однако с тех пор сотрудники, подвергшиеся нападению, не выходят на связь.

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