Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Монако
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Монако, сообщается на сайте правительства страны.
Коронавирус выявлен у пациента больничного центра принцессы Грейс, состояние заболевшего «не вызывает беспокойства». В настоящее время пациент изолирован.
На основании соглашения между странами, осуществляется перевод заболевшего в отделение инфекционных болезней в больничном центре Ниццы во Франции, говорится в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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