Русофобия Европы, выраженная, в частности, в отрицании вклада СССР в Победу над нацизмом, стала частью необратимых процессов формирования двойных стандартов в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Были совершенно необратимые процессы, которые происходили в самой Европе. Это двойные стандарты в отношении демократии, двойные стандарты в отношении глобализации, двойные стандарты в отношении этого подхода к сосуществованию наций», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что политические системы в европейских государствах сделали власть пригодной только для популистов. в итоге в большинстве этих стран у власти оказались «малообразованные, безответственные и имеющие горизонты мышления только в несколько лет» люди., которые не способны осознать тяжесть стоящих перед миром вызовов.

На слова Зарубина о том, что Россию пытались лишить памяти о войне, блокаде, Песков сказал, что у самих европейцев нет памяти о тех событиях. Песков сравнил европейских лидеров с манкуртами из романа «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова.

Ранее Песков назвал нонсенсом заявления из Европы о российской угрозе.