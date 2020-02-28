В Роскачестве дали советы по защите данных в соцсетях

В Роскачестве рассказали, как защититься от аферистов в социальных сетях, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, киберпреступники в соцсетях стремятся попасть во френд-лист, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества.

В связи с этим специалисты посоветовали установить максимально строгие настройки приватности, добавлять в друзья только действительно знакомых людей, а также остерегаться тех, кто просит или предлагает деньги.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют не пересылать в соцсетях и мессенджерах платежную или иную конфиденциальную информацию и не переходить по подозрительным ссылкам.