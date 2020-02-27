ЕС запускает совместный мониторинг влияния короновируса на экономику

Комиссар Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что страны Европейского союза запускают совместный мониторинг влияния коронавируса на экономику государств-членов сообщества, передает РИА «Новости».

«Мы запускаем процесс со всеми государствами-членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС», — сказал Бретон.

По его словам, это поможет понять степень негативных последствий и минимизировать их.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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