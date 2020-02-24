В Азербайджане два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Азербайджане госпитализированы один гражданин республики и один гражданин Ирана с подозрением на наличие коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление министерства здравоохранения страны и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечается, что оба пациента прибыли в Азербайджан из иранского региона, где распространилось заболевание.

Согласно заявлению, мужчины ни с кем не контактировали. При въезде в страну их температура была немного выше нормы.

В инфекционном отделении подтвердили, что в настоящее время у госпитализированных не зафиксированы отклонения. Врачи продолжают за ними наблюдать.

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