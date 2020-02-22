Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава края.

«Один человек погиб. Трое находятся в тяжелом состоянии. Еще у одного пострадавшего травмы средней тяжести», — говорится в сообщении.

Известно, что пожар произошел в ночь на субботу, 22 февраля, в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Глинки краевого центра. Травмы получили пять человек.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме произошло возгорание, огонь распространился на 300 кв.м. Из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе семь детей. Пять человек обратились за медицинской помощью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жильцам сгоревшего дома в Красноярске предоставили резервное жилье

— Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске