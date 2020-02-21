СМИ сообщили о нормализации ситуации в Новых Санжарах

Ситуация вокруг санатория в поселке Новые Санжары Полтавской области, куда привезли 73 эвакуированных из Китая украинцев, нормализовалась, передает корреспондент NewsOne .

«Сейчас здесь все спокойно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

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