СМИ сообщили о нормализации ситуации в Новых Санжарах
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Ситуация вокруг санатория в поселке Новые Санжары Полтавской области, куда привезли 73 эвакуированных из Китая украинцев, нормализовалась, передает корреспондент NewsOne .
«Сейчас здесь все спокойно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.
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