Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По его словам, в комитет обратилась мать девушки после того, как ее дочь задержали 14 февраля в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрических данных третьим лицам. Позже выяснилось, что россиянка находится в международном розыске. Ей грозит экстрадиция в США.

Мать Красиловой рассказала, что дочь работала в посольстве США, снимая отпечатки пальцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

— Тайный осведомитель: США обвинили мексиканца в работе на Россию

— Суд в Париже оставил россиянина Винника под стражей