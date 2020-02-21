Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
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В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
По его словам, в комитет обратилась мать девушки после того, как ее дочь задержали 14 февраля в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрических данных третьим лицам. Позже выяснилось, что россиянка находится в международном розыске. Ей грозит экстрадиция в США.
Мать Красиловой рассказала, что дочь работала в посольстве США, снимая отпечатки пальцев.
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