Оскароносному певцу требуется круглосуточная помощь медиков: «Все пошло не так»

Оскароносный певец Фил Коллинз рассказал о своих проблемах со здоровьем. Редкое интервью 75-летнего британского артиста для подкаста «Би-би-си» «Эпоха» цитирует Independent,

Бывший фронтмен и сольный исполнитель Genesis отыграл свой последний концерт в 2022 году. Он объяснил поклонникам, что после серьезной травмы, полученной в 2007 году, у него сильные проблемы с ногами — травма повредила позвонки в верхней части шеи и привела к длительному повреждению нервов.

«Вы знаете, у меня есть круглосуточная сиделка, которая следит за тем, чтобы я принимал лекарства вовремя. У меня были проблемы с коленом… Все, что могло со мной пойти не так, пошло не так», — говорит он.

После пяти операций на колене, продолжил Коллинз, работает только одна его нога, и музыкант вынужден передвигаться на костылях.

Артист также предположил, что пил слишком много спиртного, и это негативно сказалось на здоровье почек.

«Мне нравилось отмечать конец гастролей, отмечать конец дороги. Наверное, я выпил слишком много», — предположил Коллинз.

В итоге, говорит Коллинз, он был вынужден несколько месяцев провести в больнице. Недавно артист отметил два года трезвости.

Певец, барабанщик, актер и композитор Фил Коллинз родился 30 января 1951 года в Лондоне. Его музыкальная карьера началась в 1970 году за ударной установкой в составе арт-рок-группы Genesis. Пять лет спустя барабанщик стал солистом коллектива и записал несколько выдающихся альбомов, включая прощальный «We Can't Dance». Затем артист занялся сольным творчеством и стал одним из трех музыкантов, чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более 100 млн экземпляров. Также в тройку вошли Пол Маккартни и Майкл Джексон.

