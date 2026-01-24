В Херсонской области раскрыли судьбу медиков из атакованной ВСУ машины скорой

В результате атаки украинского дрона на медицинский автомобиль в Херсонской области все трое находившихся в салоне медиков погибли. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли», — написал Сальдо.

24 января Сальдо сообщил о нападении с использованием украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы, оказывающий медицинскую помощь. Он приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи и последствия взрыва.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Раненного водителя попутным транспортом его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где у пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног, а также минно-взрывную травму.

Ранее дроны ВСУ атаковали трактора коммунальщиков в Херсонской области.